Четыре человека ранены в результате стрельбы в Чикаго

Четыре человека, в числе которых двое мужчин и двое женщин, получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в городской полиции.

По информации правоохранителей, раненых доставили в больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Уточняется, что огонь открыл шедший по улице мужчина. После стрельбы он сразу же скрылся с места преступления, подчеркивает полиция.

28 июня неизвестные открыли огонь возле одного из центров вакцинации детей от COVID-19 в городе Пуэбла в центральной части Мексики. Четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения.

9 июня сообщалось о том, что три человека были застрелены неизвестным на территории компании Columbia Machine в Смитсбурге (штат Мэриленд, США). Тогда полиция подтвердила, что в результате произошедшего несколько человек пострадали, а подозреваемый больше не представляет угрозы для сообщества.