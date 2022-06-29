Два ребенка пострадали в результате стрельбы у центра вакцинации в Мексике

Неизвестные открыли огонь возле одного из центров вакцинации детей от COVID-19 в городе Пуэбла в центральной части Мексики во вторник, 28 июня. Информация об этом была опубликована в Twitter управления общественной безопасности.

По предварительной информации, четыре человека, среди которых двое детей, получили ранения.

Отмечается, что на территории центра и возле него в момент стрельбы пребывали десятки людей с детьми. Согласно одной из версий, преступники совершили покушение на местного жителя, который привел своего ребенка, чтобы провакцинировать его.

Полицейские сейчас разыскивают стрелявших. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

6 июня стало известно о гибели шести человек в ходе стрельбы в городе Саламанка в центральной части Мексики. Преступники остановились неподалеку от здания начальной школы Сор Хуана Инес де ла Крус, где проходило районное собрание, и начали стрелять в людей.