Шесть человек погибли в результате стрельбы в центральной Мексике
Минимум шесть человек погибли, когда неизвестные открыли огонь в городе Саламанка в центральной части Мексики. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила радиостанция Noticias MVS.
Отмечается, что нападение произошло около 20:00 по местному времени. Преступники остановились неподалеку от здания начальной школы Сор Хуана Инес де ла Крус, где проходило районное собрание, и начали стрелять в людей.
Сразу после сообщений о стрельбе на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и служба Красного Креста. К тому моменту как они прибыли злоумышленники успели скрыться.
Медики осмотрели пострадавших и констатировали смерть шести человек. Среди них две женщины и четверо мужчин. Личности погибших устанавливаются.
Полиция и Национальная гвардия оцепили территорию школы и приступили к расследованию обстоятельств нападения, поиску виновных и установлению мотивов.
Ранее, 26 апреля, 11 человек погибли в ходе перестрелки между преступными группировками на тайных лошадиных скачках в мексиканском городе Эль-Сауз. По данным СМИ, все жертвы были мужчинами: пятеро скончались на месте, остальные — по пути в больницы.
Как отметил министр безопасности штата Хильберто Лойю Чавес, неизвестно, что стало причиной конфликта и последующей стрельбы.