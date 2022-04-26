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На подпольных скачках в Мексике в перестрелке погибли 11 человек

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В результате перестрелки между преступными группировками на тайных лошадиных скачках в городе Эль-Сауз, штат Чиуауа (Мексика) погибли 11 человек. Об этом 15 апреля сообщило издание La Jornada со ссылкой на государственного секретаря общественной безопасности Хильберто Лойю.

По данным издания, через два часа после начала гонок с употреблением алкогольных напитков между двумя группами, которые располагались друг напротив друга, вспыхнула перестрелка.

Издание Noticias Guerrero уточнило, что все погибшие были мужчинами.

«Из 11 человек пять скончались на месте, а остальные — по пути в больницы. Причина нападения на данный момент неизвестна», — сообщает издание со ссылкой на министра безопасности штата Хильберто Лойю Чавеса.

В полиции сочли странным, что скачки проводились тайно, поскольку такой вид деятельности не запрещен.

На месте происшествия изъяты автомобили и огнестрельное оружие.

Ранее, 11 апреля, в Мексике три человека погибли, еще семеро пострадали в результате вооруженного нападения на один из баров в муниципалитете Истапалука в мексиканском штате Мехико.

Сведений о состоянии пострадавших обнародовано не было. О возможных мотивах участников нападения не сообщается.

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