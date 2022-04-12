Три человека погибли в результате стрельбы в баре в Мехико

В Мексике три человека погибли, еще семеро пострадали в результате вооруженного нападения на один из баров в муниципалитете Истапалука в мексиканском штате Мехико в понедельник, 11 апреля. Об этом сообщила в Twitter прокуратура региона.

«Начато расследование по факту возможного умышленного убийства трех человек и причинения вреда здоровью еще семерым путем применения огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Сведений о состоянии пострадавших обнародовано не было.

О возможных мотивах участников нападения не сообщается.

Ранее, 7 марта, в центре Тель-Авива двое преступников открыли огонь по людям, в результате чего два человека погибли и еще четыре пострадали.

Как сообщили израильские правоохранители, одного из злоумышленников удалось нейтрализовать. Второй скрылся в здании и продолжил стрельбу в сторону полиции. Кроме того, в Сети было опубликовано видео с началом стрельбы.