Долгий выстрел: власти Мексики намерены засудить американских оружейников

Правительство Мексики подало иск против 11 американских оружейных компаний, утверждая, что их халатная и незаконная коммерческая деятельность прямо связана с ростом количества убийств в стране. Иск был подан в Федеральный суд США в Бостоне и направлен ​​на то, чтобы «положить конец огромному ущербу, который наносят ответчики, активно содействуя незаконной продаже их оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике». Подробности – в материале «Известий».

Причина подачи иска

По словам официальных лиц, иск, поданный в федеральный суд штата Массачусетс, стал первым случаем, когда национальное правительство подало в суд на производителей оружия в Соединенных Штатах. Американские компании обвиняются в том, что они активно способствовали доставке оружия могущественным наркокартелям.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и эксперт по политике в отношении оружия Адам Винклер, назвал усилия Мексики «долгим выстрелом». «Это смелый и новаторский иск. Мы не видели ничего подобного раньше. Производители оружия пользуются широким иммунитетом от судебных исков вот уже два десятилетия», - отметил эксперт.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил: «Мы собираемся подать в суд со всей серьезностью, мы планируем выиграть судебный процесс и резко сократить незаконную торговлю оружием в Мексике, что не может оставаться безнаказанным для тех, кто производит, продвигает и поощряет эту торговлю из США». Он также добавил, что компании, против которых подана жалоба, должны компенсировать стране причиненный ущерб. Сумма последнего оценивается в 10 млрд долларов.

Долгий выстрел Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выступает на пресс-конференции, чтобы объявить, что правительство Мексики подает в суд на производителей и продавцов оружия Фото: реEyepix/Sipa USA

Официальные лица Мексики подчеркнули, что иск не направлен против правительства США. По словам Эбрарда, администрация американского президента готова сотрудничать с Мексикой в борьбе с торговлей оружием .

В документе Министерства иностранных дел Мексики говорится, что главным аргументом для подачи иска является то, что производители оружия «осознают, что их оружие продается и используется в незаконной деятельности против гражданского населения и властей Мексики».

По словам Эбрарда, компаниям необходимо немедленно положить конец своей вредной практике, отметив, что суд решит, какой ущерб следует выплатить.

Главная цель иска состоит в борьбе с проблемой огромных масштабов, уносящей множество человеческих жизней. Он дополняет другие усилия Мексики по борьбе с незаконным оборотом оружия .

Перспективы судебного дела

Мексиканские официальные лица ожидают, что на рассмотрение дела уйдет много времени, но они уверены в успехе, подчеркнув, что дело было возбуждено в Соединенных Штатах для обеспечения беспристрастности . Они также отметили, что у этого иска были правовые прецеденты, в том числе недавнее предложение оружейной компании Remington заплатить почти 33 миллиона долларов семьям для урегулирования судебных исков, в которых утверждалось, что маркетинговая политика компании в отношении огнестрельного оружия способствовала резне в школе Сэнди-Хук в 2012 году в Коннектикуте, где погибли 26 человек.

Как заявил Марсело Эбрард: «Если мы не победим, они не поймут, они будут продолжать делать то же самое, и в нашей стране каждый день будут гибнуть люди».

Однако юристы сомневаются, сможет ли правительство Мексики убедить суд Массачусетса в том, что производители сознательно продавали оружие картелям. Продажа розничным торговцам, которые могут иметь связи с преступными группировками, не обязательно является преступлением, отмечают эксперты.

Долгий выстрел Фото: REUTERS/Edgard Garrido

В иске упоминается оружие, которое ввозилось в Мексику и использовалось в печально известных перестрелках. Так, например, на пистолете Кольта «Эмилиано Сапата 1911» 0,38 калибра выгравировано изображение мексиканского революционера, который является символом высокого статуса владельца и очень востребован в наркокартелях. По словам экспертов, будет сложно доказать, что компании, помещающие такое изображение на свое оружие, ориентировались целенаправленно на участников картелей.

Юджин Волох, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе прокомментировал, что нет закона, запрещающего производителям оружия использовать изображения мексиканских революционеров.

Почетный профессор Мексиканского колледжа Лоренцо Мейер заявил, что законы США «практически не позволяют привлечь производителей оружия к ответственности» за незаконную торговлю.

Проблема незаконных поставок

В иске правительство утверждает, что американские оружейники сознательно содействуют продаже оружия преступным группировкам в Мексике, продавая свои товары таким образом, чтобы это привлекало торговцев наркотиками, и отказываясь вводить ответственные ограничения на продажи.

Долгий выстрел Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Согласно заявлению правительства Мексики, преступные организации покупают тысячи пистолетов, винтовок, штурмового оружия и боеприпасов в супермаркетах, в интернете и на ярмарках оружия в США, и все это затем используется для совершения преступлений на территории Мексики.

Национальный фонд стрелкового спорта - ассоциация производителей огнестрельного оружия, выступил с заявлением, в котором отрицаются обвинения производителей оружия в небрежных деловых действиях.

«Преступная деятельность в Мексике является прямым результатом незаконной торговли наркотиками, торговли людьми и организованных преступных картелей, которые преследуют граждан Мексики», - заявил Лоуренс Г. Кин, главный юрисконсульт фонда. Он добавил, что мексиканское правительство «несет полную ответственность за обеспечение соблюдения своих законов - включая законы страны о строгом контроле над оружием - в пределах своих границ».

Масштабы ущерба

В последние годы в Мексике зафиксировано рекордное количество убийств. По официальным данным, только в 2019 году оружие, доставленное в Мексику из США, было использовано при совершении не менее 17 тыс. убийств. Пик же пришелся на 2018 год, когда жертвами стали 36 тыс. человек. По экспертным оценкам ущерб, нанесенный экономике в результате вооруженного насилия, составляет примерно 1,7% ВВП.

Исследование, проведенное правительством Мексики, показало, что за последние 10 лет в страну было незаконно ввезено 2,5 миллиона единиц оружия , включая оружие военного класса, такое как винтовки Барретта 50-го калибра, способные сбивать вертолеты.

Долгий выстрел Фото: Global Look Press/Jair Cabrera Torres/dpa

В Мексике действуют строгие законы, регулирующие продажу и личное использование оружия, и национальные группы наркобизнеса часто вооружаются американским оружием. По данным Министерства юстиции, 70% огнестрельного оружия, представленного на отслеживание в Мексике в период с 2014 по 2018 годы, было произведены в Соединенных Штатах .