Два человека погибли при стрельбе на параде в честь Дня независимости США
Как минимум два человека погибли после сообщения о стрельбе на параде 4 июля в Хайленд-Парке около Чикаго, штат Иллинойс, в День независимости США. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По словам очевидцев, люди после звуков выстрелов стали разбегаться. На земле находились как минимум пять человек с огнестрельными ранениями.
Полиция обратилась в кинологическую службу для оказания помощи в розыске подозреваемого.
Офис шерифа округа Лейк, где расположен Хайленд-Парк, подтвердил, что произошла стрельба. Число жертв не названо.
В субботу один человек был убит, еще четверо, включая трех офицеров, были ранены в результате стрельбы вооруженного винтовкой мужчины в городе Халтом, штат Техас. Ведется розыск подозреваемого.
1 июля четыре человека, в числе которых двое мужчин и две женщины, получили ранения в результате стрельбы в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Огонь открыл шедший по улице мужчина, после стрельбы он скрылся.