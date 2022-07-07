Число жертв стрельбы на параде в Чикаго достигло восьми человек

В больнице скончался еще один человек, ранее пострадавший в ходе стрельбы на параде в честь Дня независимости в городе Хайленд-Парк (Иллинойс, США). Об этом в среду, 6 июля, сообщила глава генерального консульства Мексики в Чикаго Рейна Торрес.

«Второй человек мексиканского происхождения умер этим утром из-за последствий стрельбы в городе Хайленд-Парк. Соболезнуем его семье и друзьям, консульство продолжит оказывать им всю необходимую помощь», — написала она в своем Twitter.

Таким образом, общее число жертв инцидента достигло восьми человек, еще около 40 пострадавших остаются под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось о семи погибших и 39 раненых.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада.

На место происшествия были направлены более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Через восемь часов после произошедшей стрельбы полиция задержала подозреваемого. 22-летнему Роберту (Бобби) Э. Кримо III предъявлены обвинения в семи убийствах, полиция продолжает расследование. Если вина Кримо будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Как стало известно, молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, после того как в 2019 году предпринял попытку самоубийства. После этого с ним работали специалисты в области психического здоровья, однако родственники злоумышленника начали жаловаться на угрозы убийства с его стороны. Тогда полиция не нашла оснований для его ареста.