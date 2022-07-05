Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе во время празднования Дня независимости в северном пригороде Хайленд-Парка (штат Иллинойс). Об этом сообщил 4 июля телеканал CBS Chicago со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отмечается, что через восемь часов после случившегося был арестован 22-летний Роберт «Бобби» Э. Кримо III.

Молодой человек пытался скрыться от полиции на машине, когда заметил слежку, однако после непродолжительной погони полицейские смогли остановить его автомобиль.

Подозреваемому уже предъявлены обвинения, полиция продолжает расследование. При этом, добавил телеканал, неизвестно, каким образом правоохранители идентифицировали Кримо как подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Кримо объявлен в розыск как «лицо, представляющее интерес для следствия». Полиция предупреждала о том, что он может быть вооружен и опасен для окружающих.

Стрельба на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке произошла ранее в этот день. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате погибли шесть человек, 24 получили ранения. Сообщалось о работе на месте происшествия более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Президент США Джо Байден предложил правительственную поддержку губернатору Иллинойса и мэру города Хайленд-Парк. Кроме того, он отметил, что следит за развитием событий, и призвал федеральные правоохранительные органы присоединиться к розыску преступника.