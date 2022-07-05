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Число погибших при стрельбе на параде в Чикаго возросло до семи

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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс) увеличилось до семи человек. Об этом сообщил во вторник, 5 июля, телеканал CNN со ссылкой на мэра Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг.

Отмечается, что, согласно обновленной информации от системы здравоохранения Университета Норт-Шор, в общей сложности 39 человек были доставлены в четыре больницы после стрельбы.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада.

Изначально сообщалось о шести погибших, а также 24 раненых. На месте происшествия работали более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Через восемь часов после произошедшей стрельбы полиция задержала подозреваемого. 22-летнему Роберту (Бобби) Э. Кримо III предъявлены обвинения, полиция продолжает расследование. При этом неизвестно, каким образом правоохранители идентифицировали Кримо как подозреваемого.

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