Число погибших при стрельбе на параде в Чикаго возросло до семи

Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс) увеличилось до семи человек. Об этом сообщил во вторник, 5 июля, телеканал CNN со ссылкой на мэра Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг.

Отмечается, что, согласно обновленной информации от системы здравоохранения Университета Норт-Шор, в общей сложности 39 человек были доставлены в четыре больницы после стрельбы.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада.

Изначально сообщалось о шести погибших, а также 24 раненых. На месте происшествия работали более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Через восемь часов после произошедшей стрельбы полиция задержала подозреваемого. 22-летнему Роберту (Бобби) Э. Кримо III предъявлены обвинения, полиция продолжает расследование. При этом неизвестно, каким образом правоохранители идентифицировали Кримо как подозреваемого.