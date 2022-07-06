Реклама
Прямой эфир
Общество
КТК приостановит работу на 30 суток из-за экологических нарушений
Мир
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым на форуме G20 в Индонезии
Общество
В Карелии установили режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров
Мир
США потратят более $27 млн на воздушные шары для слежки за ракетами РФ
Мир
Канада подписала протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО
Спорт
Экс-волейболиста «Зенита» Хрипуна арестовали по обвинению в грабеже
Мир
Джонсон извинился за скандал с участием бывшего замглавы МИД Британии
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Марксистская» в Москве
Экономика
В Коми появилась продукция в упаковке под брендом Komipak
Общество
В профсоюзе МВД Санкт-Петербурга назвали возможные причины обысков у генералов
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ

Подозреваемому в стрельбе в пригороде Чикаго предъявили обвинения

Подозреваемому в стрельбе на параде в пригороде Чикаго предъявили обвинения, ему грозит пожизненный срок
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в стрельбе на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом сообщил 5 июля телеканал CNN со ссылкой на генпрокурора штата Эрика Райнхардта.

«Подозреваемому предъявлены обвинения в семи убийствах. Мы ожидаем и других обвинений», — отметил прокурор.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Как добавил Райнхардт, преступление было спланировано заранее.

Он добавил, что прокуратура в среду обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого без права выхода под залог.

Как ранее стало известно, молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей после того, как в 2019 году предпринял попытку самоубийства. После этого с ним работали специалисты в области психического здоровья, однако родственники злоумышленника начали жаловаться на угрозы убийства с его стороны. Тогда полиция не нашла оснований для его ареста.

Накануне сообщалось о задержании 22-летнего Роберта (Бобби) Э. Кримо III по подозрению в стрельбе в Хайленд-Парке, в результате которой погибли семь человек. В общей сложности 39 человек были доставлены в четыре больницы после происшествия.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада.

На месте происшествия работали более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022