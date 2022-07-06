Подозреваемому в стрельбе в пригороде Чикаго предъявили обвинения

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в стрельбе на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс). Об этом сообщил 5 июля телеканал CNN со ссылкой на генпрокурора штата Эрика Райнхардта.

«Подозреваемому предъявлены обвинения в семи убийствах. Мы ожидаем и других обвинений», — отметил прокурор.

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Как добавил Райнхардт, преступление было спланировано заранее.

Он добавил, что прокуратура в среду обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого без права выхода под залог.

Как ранее стало известно, молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей после того, как в 2019 году предпринял попытку самоубийства. После этого с ним работали специалисты в области психического здоровья, однако родственники злоумышленника начали жаловаться на угрозы убийства с его стороны. Тогда полиция не нашла оснований для его ареста.

Накануне сообщалось о задержании 22-летнего Роберта (Бобби) Э. Кримо III по подозрению в стрельбе в Хайленд-Парке, в результате которой погибли семь человек. В общей сложности 39 человек были доставлены в четыре больницы после происшествия.

Стрельба на параде в Хайленд-Парке произошла 4 июля во время празднования Дня независимости. Стрелок произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада.

На месте происшествия работали более 100 сотрудников полиции и ФБР.