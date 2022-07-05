Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго

Президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Соответствующее заявление главы государства в понедельник, 4 июля, было опубликовано на сайте Белого дома.

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет серьезный двухпартийный законопроект об изменениях в области контроля за оборотом оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит еще много работы», — приводит слова президента администрация.

Байден предложил правительственную поддержку губернатору Иллинойса и мэру города Хайленд-Парк. Кроме того, он отметил, что следит за развитием событий, и призвал федеральные правоохранительные органы присоединиться к розыску преступника, который в настоящий момент находится на свободе.

Ранее в понедельник сообщалось, что на месте происшествия работают более 100 сотрудников полиции и ФБР.

Служители закона разыскивают подозреваемого — белого молодого мужчину 18–20 лет «с длинными черными волосами, худощавого телосложения, в белой или голубой футболке».

По информации очевидцев, он произвел от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада. В результате погибли шесть человек, 24 получили ранения.

О стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-парке стало известно ранее в этот день. Как отмечал телеканал Fox News, по словам очевидцев, люди после звуков выстрелов стали разбегаться.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах, так как проводится поиск стрелявшего. Несколько пригородных населенных пунктов, которые располагаются недалеко, отменили празднование Дня независимости.

25 июня в США был подписан закон об ужесточении контроля за оборотом оружия.

В соответствии с новыми требованиями запрещается использование оружия лицами, осужденными за домашнее насилие, в течение как минимум пяти лет. Также законопроект предусматривает более строгую проверку для покупателей оружия в возрасте до 21 года и позволяет получать штатам гранты на временное изъятие оружия у лиц, представляющих опасность для окружающих. Наконец, закон криминализирует на федеральном уровне покупку вооружений от лица тех, кому это запрещено.

Ранее, 3 июня, президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке американской Конституции.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.