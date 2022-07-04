Полиция ищет подростка в связи со стрельбой на параде в пригороде Чикаго
Полиция разыскивает белого молодого мужчину 18-20 лет в связи со стрельбой в городе Хайленд-Парк, находящемся в пригороде Чикаго. Стрельба произошла в ходе парада, посвященного Дню независимости.
Сообщается, что количество подтвержденных погибших в результате этого инцидента уже выросло до шести, а раненых — до 24. Полиция продолжает поиски преступника.
Один из участников парада, Майлз Заремски, сказал, что слышал, по его мнению, от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада, отмечает CNN.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 16 раненых. Мэрия Хайленд-Парк рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах
В минувшую субботу один человек был убит, еще четверо, включая трех офицеров, были ранены в результате стрельбы вооруженного винтовкой мужчины в городе Халтом, штат Техас. Ведется розыск подозреваемого.