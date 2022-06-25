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Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
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Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Об этом 25 июня сообщила USA Today.

«Жизни будут спасены. Это самый значимый закон в этой сфере за последние 30 лет», — заявил политик.

Отмечается, что глава государства поставил подпись перед вылетом в Европу, где он проведет встречи с лидерами нескольких стран.

Закон предусматривает запрет на владение оружием лицам, осужденным за домашнее насилие, в течение как минимум пяти лет. Также он вводит более строгую проверку для покупателей оружия в возрасте до 21 года и позволяет получать штатам гранты на временное изъятие оружия у лиц, представляющих опасность для окружающих. Наконец, закон криминализирует на федеральном уровне покупку вооружений от лица тех, кому это запрещено.

Законопроект был одобрен палатой представителей Конгресса 24 июня. За проголосовали 234 депутата, против выступили 193. Днем ранее закон был принят сенатом США при поддержке 65 сенаторов из 98 голосовавших.

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