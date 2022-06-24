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Палата представителей США ужесточила контроль над оружием

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Фото: Global Look Press/Chuck Liddy
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Палата представителей США одобрила законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. Голосование в нижней палате конгресса состоялось 24 июня, сообщил CNBC.

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Инициативу поддержали 234 члена палаты, в том числе 14 республиканцев. Против выступили 193 депутата. Теперь документ отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект ужесточает проверку покупателей оружия в возрасте до 21 года и вводит запрет на владение всем лицам, осужденным за домашнее насилие (прежде запрет действовал в отношении супругов и родителей жертв).

Кроме того, законопроект выделяет гранты штатам на поощрение принятия законов о красных флагах, которые позволяют полиции или родственникам и знакомым обращаться в суд с ходатайством об изъятии оружия, если человек считается опасным. Также выделяется финансирование программ школьной безопасности и психического здоровья молодежи.

Накануне 23 июня законопроект был принят сенатом США. За проголосовали 65 сенаторов (в том числе 15 республиканцев), против выступили 33.

8 июня палата представителей конгресса США одобрила другой законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Согласно тексту документа, в число мер входят ужесточение наказаний за некоторые нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде (штат Техас), которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице.

Единственная выжившая ученица выступила перед членами палаты представителей США. По словам девочки, для того чтобы сохранить жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой. В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых подвижных стрелков, которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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