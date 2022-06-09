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Выжившая при стрельбе в Техасе школьница выступила перед конгрессом США

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Фото: REUTERS/Pool/Andrew Harnik
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Ученица начальной школы города Ювалде (штат Техас) выступила перед членами палаты представителей США. Она рассказала конгрессменам, как ей единственной в классе удалось выжить. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает издание The Guardian.

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11-летняя Миа Серрильо дала показания в рамках обсуждения законопроекта об усилении контроля над оружием.

По словам девочки, для того чтобы сохранить жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притворяться мертвой. Позже Серрильо воспользовалась моментом и позвонила в полицию с телефона учителя.

В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

По итогам заседания 223 конгрессмена поддержали инициативу об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Против законопроекта высказались 204 человека.

Составители документа предлагают ввести более суровые наказания за нарушение действующих законов о распространении оружия, а также запретить продажу магазинов повышенной вместимости.

Кроме того, если инициатива получит одобрение в сенате, возрастной ценз на приобретение полуавтоматических винтовок будет увеличен с 18 лет до 21 года. Однако прогнозы на этот счет не слишком обнадеживающие — ожидается, что нововведение заблокируют представители Республиканской партии.

Накануне американский актер Мэтью МакКонахи заявил, что в США необходимо усилить контроль за оборотом оружия. Он выступил после того, как в его родном городе Ювалде произошла стрельба с многочисленными жертвами.

Ранее, 24 мая, в начальной школе города Ювалде, откуда родом МакКонахи, произошла стрельба. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице.

Нападавшим оказался 18-летний Сальвадор Рамос, ученик средней школы Ювалде. Его ликвидировали правоохранители. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

3 июня президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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