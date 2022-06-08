Мэтью МакКонахи призвал к усилению контроля за оборотом оружия в США

В США необходимо усилить контроль за оборотом оружия. Такое мнение во вторник, 7 июня, выразил американский актер Мэтью МакКонахи на пресс-конференции в Белом доме.

Уроженец техасского Ювалде выступил после того, как в его родном городе произошла стрельба в начальной школе с многочисленными жертвами.

Он призвал демократов и республиканцев «вознестись над разногласиями» и усилить контроль за оборотом оружия в стране.

«Мы должны трезво, смиренно и честно посмотреться в зеркало и придать себе новый облик, отталкиваясь от того, что мы действительно ценим», — сказал актер.

В частности, МакКонахи, который сам является владельцем оружия, призвал проверять биографии всех, кто пытается приобрести огнестрел. Кроме того, он выступил за поднятие минимального возраста, с которого американцам разрешено владеть оружием, — с 18 до 21 года.

МакКонахи убежден, что у США есть шанс решить проблему с нередкими случаями стрельбы, которая сопровождается массовыми жертвами.

Ранее, 24 мая, в начальной школе города Ювалде, откуда родом МакКонахи, произошла стрельба. В результате погибло 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной девочке.

Нападавшим оказался 18-летний Сальвадор Рамос, ученик средней школы Ювалде. Его ликвидировали правоохранители. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

До этого, 22 мая, стало известно о перестрелке в кальянной города Сан-Бернардино, на юго-западе США: девять человек получили ранения, один скончался. Очевидцы рассказали, что стрельба началась в помещении, потом стрелявшие переместились на территорию парковки.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых «подвижных стрелков, которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».

3 июня президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.