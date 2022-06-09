Конгресс США проголосовал за ужесточение контроля за оборотом оружия

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Трансляцию заседания в среду, 8 июня, вел телеканал C-SPAN.

Отмечается, что 223 конгрессмена выступили за инициативу, 204 — против. При этом правящая в США Демократическая партия поддерживает законопроект, а Республиканская — выступает против него.

Согласно тексту документа, в число мер входит ужесточение наказаний за некоторые нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости.

В случае принятия законопроекта сенатом США также будет повышен возраст, с которого можно приобрести полуавтоматические винтовки — с 18 лет до 21 года. Однако ожидается, что инициатива не получит необходимой поддержки из-за позиции республиканцев.

Накануне американский актер Мэтью МакКонахи заявил, что в США необходимо усилить контроль за оборотом оружия. Он выступил после того, как в его родном городе Ювалде произошла стрельба с многочисленными жертвами.

Ранее, 24 мая, в начальной школе города Ювалде, откуда родом МакКонахи, произошла стрельба. В результате погибло 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной девочке.

Нападавшим оказался 18-летний Сальвадор Рамос, ученик средней школы Ювалде. Его ликвидировали правоохранители. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

До этого, 22 мая, стало известно о перестрелке в кальянной города Сан-Бернардино, на юго-западе США: девять человек получили ранения, один скончался. Очевидцы рассказали, что стрельба началась в помещении, потом стрелявшие переместились на территорию парковки.

3 июня президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.