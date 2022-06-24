Сенат США одобрил закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Сенат США принял законопроект об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия. Об этом сообщает в четверг, 23 июня, телеканал CNN.

Инициативу поддержали 65 сенаторов (50 демократов и 15 республиканцев), против выступили 33 республиканца.

Ожидается, что документ уже в пятницу может одобрить палата представителей, после чего его подпишет президент Джо Байден.

На голосовании в зале сената присутствовали пережившие насилие с применением огнестрельного оружия и члены их семей, добавил телеканал.

Законопроект включает $750 млн на помощь штатам в реализации и проведении программ кризисного вмешательства.

Уточняется, что он вводит запрет на обладание оружием любому, кто уже был осужден за домашнее насилие. Закон обратной силы не имеет.

Кроме того, законопроект касается лиц, которые продают оружие в качестве основного источника дохода, но ранее уклонялись от регистрации в качестве торговцев огнестрельным оружием, имеющих федеральную лицензию.

8 июня палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Согласно тексту документа, в число мер входят ужесточение наказаний за некоторые нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости.

В случае принятия законопроекта сенатом США также будет повышен возраст, с которого можно приобрести полуавтоматические винтовки, — с 18 лет до 21 года. Однако ожидается, что инициатива не получит необходимой поддержки из-за позиции республиканцев.

Призывы ужесточить законы по обороту оружия прозвучали после стрельбы в начальной школе города Ювалде, которая произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице.

Единственная выжившая ученица выступила перед членами палаты представителей США. По словам девочки, для того чтобы сохранить жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притвориться мертвой.

В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.