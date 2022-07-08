В МИД РФ оценили шансы россиянки Сапеги на помилование в Белоруссии

Судьба россиянки Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, зависит от властей республики. Об этом 8 июля «Известиям» сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

В конце июня Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.

В российском ведомстве отметили, что девушка подала ходатайство об освобождении от уголовной ответственности как лицо, способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения.

«Практика показывает, что в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признания вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела. Будем надеяться, что белорусские власти проявят гуманность и положительно рассмотрят это прошение», — сообщили в МИД РФ.

В противном случае Сапега сможет попросить перевода для дальнейшего отбывания наказания в России, добавили в министерстве.

«По прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. При этом на нее также могут распространяться акты амнистии и помилования, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», — сказали в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что защита прав российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации за рубежом, предоставление им консульской помощи является одним из приоритетов деятельности ведомства. Представители консульского отдела посольства России в Минске находятся в тесном контакте с адвокатом Сапеги.

Вместе с тем адвокат россиянки Антон Гашинский отметил, что шансы на помилование достаточно высокие. При этом он указал на то, что помилование — это достаточно длительная и формализованная процедура, поскольку прошение должно пройти через множество инстанций, пока дойдет до президента. Как предположил адвокат, это может занять около полугода.

Член ассоциации юристов России Евгений Пантазий сказал, что при рассмотрении ходатайств о помиловании во внимание принимаются следующие факторы: характер и степень общественной опасности совершенного преступления; личность осужденного и отношение к содеянному, его поведение, отношение к труду (учебе); участие в работе самодеятельных организаций в местах лишения свободы, наличие личных поручительств и другие заслуживающие внимания обстоятельства.

3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.