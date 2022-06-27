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Юрист оценил шансы Сапеги на помилование в Белоруссии 

Юрист Пантазий назвал высокой вероятность помилования россиянки Сапеги в Белоруссии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Учитывая личность осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, вероятность ее помилования достаточно высокая. Об этом 27 июня заявил «Известиям» член ассоциации юристов России Евгений Пантазий.

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«Ходатайства о помиловании лиц, осужденных к пожизненному заключению, лишению свободы или более мягкому наказанию, вносятся на рассмотрение президента Республики Беларусь при наличии предложений Комиссии о применении помилования. Если Комиссия не нашла оснований для таких предложений, это доводится до сведения президента Республики. Учитывая личность осужденной Сапеги и отношение к содеянному вероятность помилования достаточно высокая», — отметил эксперт.

По его словам, при рассмотрении ходатайств о помиловании во внимание принимаются следующие факторы: характер и степень общественной опасности совершенного преступления; личность осужденного и отношение к содеянному, его поведение, отношение к труду (учебе); участие в работе самодеятельных организаций в местах лишения свободы, наличие личных поручительств и другие заслуживающие внимания обстоятельства.

Также Пантазий рассказал о возможных вариантах помилования. В частности, такой приговор может осуществляться в виде освобождения полностью или частично от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, замены наказания или его неотбытой части более мягким наказанием, освобождения от наказания условно, а также снятия судимости.

Ранее в этот день стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад. Как считает ее адвокат Антон Гашинский, шансы на помилование Сапеги достаточно высокие. При этом он указал на то, что помилование — это достаточно длительная и формализованная процедура, поскольку прошение должно пройти через множество инстанций, пока дойдет до президента. Как предположил адвокат, это может занять около полугода.

3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу, подчеркнув, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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