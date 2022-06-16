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МИД РФ допустил перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания
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МИД РФ допустил перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания

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Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
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Москва допускает перевод осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии россиянки Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России. Об этом 16 июня «РИА Новости» сообщили в МИД РФ.

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«Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

«При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», — сказали в МИД РФ.

В министерстве добавили, что Сапега имеет право подать прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Как показывает практика, в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела», —пояснили в МИД РФ.

3 июня Лукашенко заявил о возможности передать РФ Сапегу. Он отметил, что ему «жалко девчонку».

6 мая суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. Как заявил адвокат семьи россиянки Антон Гашинский «Известиям», полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также подчеркнул, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко, если будет отказано, то защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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