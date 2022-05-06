Прямой эфир

Адвокат семьи Сапеги рассказал о дальнейших планах защиты девушки

Адвокат семьи Сапеги Гашинский рассказал о планах подать ходатайство о помиловании
0
Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги Антон Гашинский в пятницу, 6 мая, рассказал «Известиям» о том, как в дальнейшем будет строиться защита девушки.

Под гродным взглядом: когда суд вынесет приговор по делу Софии Сапеги
Россиянке грозит до шести лет заключения в белорусской тюрьме

По словам юриста, полученное наказание — минимальное из всех возможных.

«Дальше планируем подать ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии и, если будет отказано, будем инициировать процедуру направления для отбытия наказания в России. Она тоже достаточно длительная, но, возможно, пройдет быстрее», — поделился Гашинский.

Ранее в пятницу стало известно, что суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима.

5 декабря 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Софие Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022