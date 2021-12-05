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Захарова отреагировала на обвинение арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 5 декабря сообщила, что вопрос с обвинением в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства.

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«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», — сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва».

Других подробностей она не сообщила.

Ранее в этот же день отчим Сапеги рассказал, что дело его падчерицы пока не было направлено в белорусский суд. По словам мужчины, психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Также в воскресенье Следственный комитет (СК) Белоруссии предъявил россиянке обвинение по статье о разжигании ненависти. Девушка обвиняется в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковали личные данные правоохранителей.

Кроме того, сообщалось, что дело Сапеги готовят для передачи в суд. Девушке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса о разжигании социальной вражды. Максимальный срок по данной статье — до 12 лет лишения свободы, однако Сапега заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому суд не может назначить больше половины этого срока. Таким образом, россиянке грозит в Белоруссии шесть лет лишения свободы.

Ранее, 20 сентября, замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия надеется освободить задержанную гражданку страны.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

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