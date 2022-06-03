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Лукашенко заявил о возможности передать РФ россиянку Сапегу

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Фото: ТАСС/БелТА/Леонид Щеглов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 3 июня, заявил о возможности передать РФ осужденную в республике россиянку Софию Сапегу.

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«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать <...> Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там и делают. Думаю, для нее наука большая», — приводит его слова агентство БелТА.

6 мая суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. Как заявил адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский «Известиям», полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также подчеркнул, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко, если будет отказано, то защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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