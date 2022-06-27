Осужденная россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании. Об этом сообщает BBC.

По информации адвоката Антона Гашинского, она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад. Заключенная попросила белорусского лидера освободить ее от отбывания срока или заменить его более мягким наказанием.

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей. Я хочу свободно дышать», — написала она в обращении.

Как уточняет ТАСС, семья россиянки надеется, что администрация колонии направит прошение в администрацию президента.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил Гашинский, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также уточнял, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко. В случае отказана защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.

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