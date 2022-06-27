Адвокат Сапеги рассказал о высоких шансах на ее помилование

Шансы на помилование осужденной в Белоруссии на шесть лет колонии россиянки Софьи Сапеги достаточно высокие. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил «Известиям» ее адвокат Антон Гашинский.

Ранее в этот день стало известно, что Сапега попросила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад.

«Шансы достаточно высокие, потому что полгода назад министр иностранных дел Белоруссии [Владимир] Макей заявлял, что после приговора суда Софья может подать на помилование и она может быть помилована. Мы оцениваем [шанс] достаточно высоко, поэтому и подали прошение. Поэтому и не обжаловался приговор, он вступил в законную силу», — подчеркнул он.

Также адвокат отметил, что зашита Сапеги находится в контакте с МИД РФ, где им оказывают помощь. При этом Гашинский указал на то, что помилование — это достаточно длительная и формализованная процедура, поскольку прошение должно пройти через множество инстанций, пока дойдет до президента. Как предположил адвокат, это может занять около полугода.

«Она содержится в общих условиях, особых каких-то условий в связи с тем, что она гражданка России или из-за ее известности, нет. Единственное, ей достаточно тяжело адаптироваться. Когда она прибыла в колонию, у нее забрали всю одежду, выдали халат, забрали средства личной гигиены. <…> С момента, как она приехала в колонию, ни одно контакта [с близкими и родственниками] не было», — рассказал адвокат.

Лукашенко 3 июня заявил журналистам в Минске о возможности передать РФ Сапегу. Он отметил, что ему ее жалко. Позже, 16 июня, в МИД РФ сообщили, что Москва допускает ее перевод для отбывания наказания на территории России. Как отметили в ведомстве, в случае переезда в одно из пенитенциарных российских учреждений по прошествии определенного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

6 мая 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Как тогда в беседе с «Известиями» отметил Гашинский, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он также уточнял, что планируется подача ходатайства о помиловании на имя Лукашенко. В случае отказа защита попробует инициировать процедуру направления для отбытия наказания в РФ.

Суд над Сапегой начался 28 марта этого года. Ее и экс-редактора Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года. В контексте протестов, которые проходили в стране после президентских выборов в августе 2020 года, россиянке вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов.