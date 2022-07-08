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Совфед одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иностранных агентах. Сенаторы рассмотрели законопроект в пятницу, 8 июля.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Как указали авторы инициативы в пояснительной записке, проект предусматривает консолидацию и актуализацию положений действующих норм, которые регулируют статус иностранного агента.

Вводится единый реестр иноагентов и устанавливается порядок включения и исключения из перечня.

Документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности РФ, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

Согласно закону, иноагентам не разрешается осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджета РФ, участвовать в закупках по госнуждам, преподавать несовершеннолетним, проводить воспитательную деятельность и др.

Попавшие в реестр обязаны сообщать о наличии статуса своим работникам, органам публичной власти и должны маркировать созданные ими материалы.

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв. Позже, 29 июня, депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в III чтении.

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