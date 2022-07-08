Совфед одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон
Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иностранных агентах. Сенаторы рассмотрели законопроект в пятницу, 8 июля.
Как указали авторы инициативы в пояснительной записке, проект предусматривает консолидацию и актуализацию положений действующих норм, которые регулируют статус иностранного агента.
Вводится единый реестр иноагентов и устанавливается порядок включения и исключения из перечня.
Документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности России, которые могут использоваться против безопасности РФ, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.
Согласно закону, иноагентам не разрешается осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджета РФ, участвовать в закупках по госнуждам, преподавать несовершеннолетним, проводить воспитательную деятельность и др.
Попавшие в реестр обязаны сообщать о наличии статуса своим работникам, органам публичной власти и должны маркировать созданные ими материалы.
Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв. Позже, 29 июня, депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в III чтении.