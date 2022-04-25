В Госдуму внесли обобщающий нормы законов об иноагентах проект

В Госдуму внесен законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах. Его разработала парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил 25 апреля депутат Василий Пискарёв.

«Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесен в Государственную думу», — цитирует его Telegram-канал комиссии.

Ранее в этот день парламентарий Мария Бутина сообщила, что в новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента. По ее словам, такое же требование об указании маркировки предлагается распространить и на те материалы, которые иноагент направляет в органы публичной власти, образовательные и другие организации.

В то же время «Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники. Это может произойти, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

О разработке законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах, Пискарёв сообщил 21 апреля. Тогда он рассказал, что в нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.

Тогда же заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что министерство направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. По его словам, упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Также Свириденко предложил исключить маркировку иноагентов в социальных сетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

В России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.