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В Госдуму внесли обобщающий нормы законов об иноагентах проект

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В Госдуму внесен законопроект, обобщающий нормы законов об иноагентах. Его разработала парламентская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил 25 апреля депутат Василий Пискарёв.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

«Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» внесен в Государственную думу», — цитирует его Telegram-канал комиссии.

Ранее в этот день парламентарий Мария Бутина сообщила, что в новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента. По ее словам, такое же требование об указании маркировки предлагается распространить и на те материалы, которые иноагент направляет в органы публичной власти, образовательные и другие организации.

В то же время «Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники. Это может произойти, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

О разработке законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах, Пискарёв сообщил 21 апреля. Тогда он рассказал, что в нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.

Тогда же заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что министерство направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. По его словам, упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Также Свириденко предложил исключить маркировку иноагентов в социальных сетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

В России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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