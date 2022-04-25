В ГД предлагают разрешить иноагентам не маркировать личные публикации

В новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента. Об этом 25 апреля сообщила член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Мария Бутина.

«Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет», — цитирует Бутину Telegram-канал комиссии.

По ее словам, такое же требование об указании маркировки предлагается распространить и на те материалы, которые иноагент направляет в органы публичной власти, образовательные и другие организации.

Ранее, 25 апреля, «Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если будут признаны аффилированными с ними лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Андрей Луговой, новый текст законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» будет внесен на рассмотрение в Госдуму 25 или 26 апреля. Он отметил, что его необходимость вызвана актуализацией всех норм об иноагентах из-за растущего внимания к этому институту недружественных к России стран, «которые хотят влиять на наших граждан и политику государства».

До этого, 21 апреля, заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что министерство направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. По его словам, упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Также Свириденко предложил исключить маркировку иноагентов в социальных сетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

В России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.