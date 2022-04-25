Прямой эфир
Мир
МИД назвал жестом доброй воли прекращение ВС РФ боевых действий у «Азовстали»
Мир
Путин заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию
Экономика
Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года
Мир
Россия обсудит с генсеком ООН ситуацию в Мариуполе и на заводе «Азовсталь»
Общество
Путин призвал прокуратуру препятствовать распространению фейков
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность готовивших убийство журналиста РФ террористов
Мир
Антонов исключил возвращение Вашингтоном отнятой у России дипсобственности
Политика
Путин заявил о защите органами прокуратуры прав 1 млн граждан
Мир
Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ в Харьковской области
Политика
В ГД обвинили США в пренебрежении международным правом в вопросе дипсобственности
Экономика
В Минфине поддержали инициативу страховщиков об отсрочке оцифровки ОСАГО

В ГД предлагают разрешить иноагентам не маркировать личные публикации

Мария Бутина: новый законопроект об иноагентах предусматривает отмену обязательных маркировок в личных публикациях
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новом законопроекте предлагается разрешить иноагентам не ставить маркировку в личных публикациях и материалах, не связанных с деятельностью в качестве иностранного агента. Об этом 25 апреля сообщила член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Мария Бутина.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

«Законопроект, который сейчас готовится к внесению в Госдуму, предусматривает необходимость маркировки в обязательном порядке лишь тех материалов иноагента, которые он производит и (или) распространяет в связи с осуществлением деятельности иноагента. Это касается распространения материалов в СМИ, а также через интернет», — цитирует Бутину Telegram-канал комиссии.

По ее словам, такое же требование об указании маркировки предлагается распространить и на те материалы, которые иноагент направляет в органы публичной власти, образовательные и другие организации.

Ранее, 25 апреля, «Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если будут признаны аффилированными с ними лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов законопроекта Андрей Луговой, новый текст законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» будет внесен на рассмотрение в Госдуму 25 или 26 апреля. Он отметил, что его необходимость вызвана актуализацией всех норм об иноагентах из-за растущего внимания к этому институту недружественных к России стран, «которые хотят влиять на наших граждан и политику государства».

До этого, 21 апреля, заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что министерство направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. По его словам, упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Также Свириденко предложил исключить маркировку иноагентов в социальных сетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

В России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022