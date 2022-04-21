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Минюст РФ представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов

Минюст РФ представил Путину предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов
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Министерство юстиции России направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

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Олег Свириденко отметил, что в докладе они также предусмотрели упрощенный порядок выхода для физических лиц, вошедших туда впервые. Причем этот упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре.

При этом он подчеркнул, что, если при обнаружении наличия ошибки, человек сможет подать заявление в течение любого времени. Если она будет доказана, то решением министра, либо замминистра он исключается из этого реестра с момента его вхождения.

Кроме того, он предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

«В докладе было предложено, что маркировка в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом. Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено», — сказал Свириденко.

На данный момент в России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

На сегодняшний день в России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента включены 142 человека.

4 марта в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации по защите Донбасса.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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