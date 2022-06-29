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Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутаты Госдумы приняли в III чтении закон о контроле за деятельностью иноагентов. Рассмотрение законопроекта состоялось 29 июня, свидетельствуют данные на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Как следует из пояснительной записки, проект предусматривает консолидацию и актуализацию положений действующих законов, которые регулируют статус иностранного агента.

Законом определятся, что иноагентом может быть признано любое российское или иностранное юрлицо, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, распространяют сообщения и материалы или финансируют такую деятельность.

Они обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, и должны маркировать созданные ими материалы.

Кроме того, согласно законопроекту, иноагентам запрещено преподавать несовершеннолетним, осуществлять воспитательную деятельность, производить информационную продукцию для детей.

«Также на иностранных агентов предлагается распространить ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — уточняется в пояснительной записке.

Нарушение закона влечет за собой административную, уголовную и иную ответственность.

Не могут быть признаны иноагентами: органы публичной власти РФ, госкомпании, религиозные организации, политические партии, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, а также члены международных организаций, приехавших в Россию для исполнения служебных обязанностей.

Документ был внесен в Госдуму 25 апреля. 7 июня правительство России дало положительный отзыв на законопроект.

В Российской федерации есть реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента; список физлиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента и реестр НКО-иноагентов.

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