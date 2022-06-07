Правительство РФ поддержало законопроект о контроле за иноагентами

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» по обобщению норм законодательства об иноагентах, высказав при этом ряд замечаний для устранения недостатков ко второму чтению. Отзыв кабмина размещен в думской электронной базе 7 июня.

В частности, в отзыве отмечено, что законопроектом предусмотрена маркировка материалов, производимых или распространяемых иноагентами. Предложено дополнить положением о праве кабмина «по установлению требований к форме и порядку размещения такого указания».

Также в законопроекте не определен круг информации, распространение которой может повлечь присвоение статуса иноагента, это положение также предлагается изменить.

6 июня стало известно, что законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в Госдуме планируют принять в весеннюю сессию. Целью инициативы названа систематизация законодательства, которое регулирует деятельность лиц и организаций, занимающихся политикой в России в интересах иностранных государств.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 25 апреля.

«Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

В настоящее время в России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.