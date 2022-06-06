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Политика
В Госдуме планируют принять единый закон об иноагентах до конца весенней сессии

В Госдуме планируют принять единый закон об иноагентах до конца весенней сессии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Госдуме планируют в весеннюю сессию принять законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Об этом председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил в понедельник, 6 июня, по итогам заседания комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

«До конца сессии остается не так много времени, однако мы рассчитываем, в случае поддержки законопроекта коллегами в первом чтении, на принятие закона в целом до ее завершения», — цитирует Пискарева агентство городских новостей «Москва».

По словам парламентария, целью инициативы является систематизация законодательства, которое регулирует деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России в интересах иностранных государств.

«Мы хотим сделать их деятельность предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, чтобы использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред», — подчеркнул он.

Законопроект обобщает действующие нормы российского законодательства об иноагентах. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов 25 апреля, передает RT.

«Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники. Это может произойти, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

О разработке законопроекта, обобщающего нормы российского законодательства об иноагентах, Пискарёв сообщил 21 апреля. Тогда он рассказал, что в нем уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель», определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяется порядок включения и исключения из него.

Тогда же заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что министерство направило президенту страны Владимиру Путину доклад с предложениями о порядке выхода физлиц из реестра иностранных агентов, если они были занесены туда впервые. По его словам, упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения в реестре. Также Свириденко предложил исключить маркировку иноагентов в социальных сетях, оставив ее только при профессиональной деятельности.

В России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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