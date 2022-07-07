Джонсон заявил членам кабмина, призывавшим его подать в отставку, что не покинет свой пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил отказом требовавшим от него покинуть свой пост членам кабинета британского правительства. Об этом в среду, 6 июля, сообщает телеканал Sky News.

В частности, с призывом сложить свои полномочия к Джонсону обращались министр внутренних дел Прити Патель, новый глава минфина Надхим Захави и другие.

Они требовали от премьера «уйти с достоинством», поскольку на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов выступят против него.

Борис Джонсон отказался следовать требованиям министров, отметив, что покинул бы свой пост только в том случае, если бы понял, что правительство страны не может выполнять свою работу. Между тем, уточнил премьер, ему поручен колоссальный мандат, и он собирается продолжить работу.

Джонсон также указал, что правительство не должно уходить в отставку на фоне кризиса и непростой ситуации в Соединенном Королевстве.

Между тем, на фоне кризиса в правительстве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку решил министр по делам Уэльса Саймон Харт. Он стал третьим членом кабинета правительства, которые добровольно сложили свои полномочия.

Кроме того, в среду в отставку подали пять членов кабинета министров Великобритании. В их числе министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр в департаменте образования Алекс Бургарт.

До этого стало известно, что министр здравоохранения Саджид Джавид и министра финансов Риши Сунак, которые ушли в отставку накануне.

Покинуть свои должности решили и некоторые другие сотрудники правительства Великобритании. Менее чем за сутки в отставку подали более 30 сотрудников правительства Соединенного Королевства.