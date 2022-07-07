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Британский министр по делам Уэльса ушел в отставку

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Британский министр по делам Уэльса Саймон Харт в среду, 6 июля, ушел в отставку на фоне кризиса в правительстве премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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«Я никогда не был ярым сторонником идеи о том, что перемен лучше всего добиваться с помощью отставок министров. Коллеги публично и в частном порядке делали все возможное, чтобы помочь вам развернуть корабль, однако я с грустью ощущаю, что мы прошли тот этап, когда это еще было реально», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день стало известно, что менее чем за сутки в отставку подали более 30 сотрудников правительства Соединенного Королевства. Заявления стали поступать после того, как Джонсон публично извинился за выдвижение на пост замглавы британского МИДа Криса Пинчера (ныне не занимающего должность), обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Так, об отставке объявили министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр финансов Джон Глен и другие.

Кроме того, в среду в отставку подали пять членов кабинета министров Великобритании. В их числе министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и министр в департаменте образования Алекс Бургарт.

Они последовали примеру министра здравоохранения Саджид Джавид и министра финансов Риши Сунак, которые ушли в отставку накануне.

На призывы министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, министра внутренних дел Прити Пателя и других членов правительства покинуть своей пост после разразившегося скандала Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку

Более того премьер Британии уволил министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, который стал одним из первых министров, выразивших недовольство тем, что Джонсон остался на своем посту.

Тем временем отправить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отставку призвала и писательница и автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ее призыв, отметив, что она сама прошла через «культуру отмены, знает толк в травле».

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