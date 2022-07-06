Джонсон уволил призвавшего его уйти в отставку министра

Премьер Британии Борис Джонсон уволил министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По данным канала, Гоув был один из первых министров, выразивших недовольство тем, что Джонсон остался на своем посту.

Накануне сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера. Бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Позднее стало известно, что более 30 госслужащих решили уйти в отставку по тем же причинам.

В свою очередь, Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства, в том числе министра внутренних дел Прити Пателя, нового главы минфина Надхима Захави и других.

Премьер-министр Соединенного Королевства подчеркнул, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. При этом Джонсон заявлял, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что понимает, «насколько разгневаны британцы».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.