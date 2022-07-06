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Джонсон уволил призвавшего его уйти в отставку министра

Премьер Британии Джонсон уволил призвавшего его уйти в отставку министра жилищного строительства Гоува
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Фото: Global Look Press/Martyn Wheatley
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Премьер Британии Борис Джонсон уволил министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

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По данным канала, Гоув был один из первых министров, выразивших недовольство тем, что Джонсон остался на своем посту.

Накануне сообщалось, что главы минфина и минздрава Великобритании подали в отставку на фоне скандалов вокруг Джонсона и его протеже — обвиняемого в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера. Бывший министр здравоохранения Саджид Джавид, покидая свой пост, заявил, что он потерял доверие к Джонсону и «больше не может продолжать работать с чистой совестью».

Позднее стало известно, что более 30 госслужащих решили уйти в отставку по тем же причинам.

В свою очередь, Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства, в том числе министра внутренних дел Прити Пателя, нового главы минфина Надхима Захави и других.

Премьер-министр Соединенного Королевства подчеркнул, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. При этом Джонсон заявлял, что отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что понимает, «насколько разгневаны британцы».

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе.

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