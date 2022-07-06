Один из убивших пятилетнюю девочку в Костроме педофилов обжаловал пожизненное заключение

Один из педофилов, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, обжаловал приговор. Об этом в среду, 6 июля, «Известиям» рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

«(Денис) Герасимов обжаловал приговор. Только что получил его апелляционную жалобу», — уведомил адвокат.

1 июля Костромской областной суд приговорил обвиняемых к пожизненным срокам. Оба преступника признали свою вину.

18 апреля стало известно о том, что мать убитой девочки предъявила гражданский иск на возмещение морального вреда на 11 млн рублей.

13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что следователи после убийства девочки возбудили новое уголовное дело — о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.

6 января суд в Костроме арестовал убийц. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение. По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

Трагедия произошла 4 января. В тот день ребенок вышел погулять на улицу Северной Правды в Костроме. Оттуда ее похитили двое мужчин и скрылись.

Как выяснили «Известия», после совершения преступления 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией. Подозреваемых и тело ребенка обнаружили в одном из общежитий города. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Известно, что обвиняемые были судимы ранее. Герасимов — за педофилию, Беляков — за кражу. Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).