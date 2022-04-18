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Мать убитого педофилами в Костроме ребенка подала иск на 11 млн

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Мать пятилетней девочки, которую в начале этого года похитили и убили два педофила в Костроме, предъявила гражданский иск возмещении морального вреда на 11 млн рублей.

Новогодний кошмар: в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку
Ребенка похитили на улице средь бела дня

Как рассказал «Известиям» адвокат матери убитой девочки Андрей Алешкин, эту сумму женщина просит взыскать с инспектора группы по оперативному контролю и местного отдела полиции. Иск предъявлен в рамках уголовного дела о халатности в отношении Потаповой С. В. Адвокат также отметил, что полицейские свою вину отрицают. Расследование этого дела находится на завершающей стадии.

13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что следователи после убийства девочки возбудили новое уголовное дело — о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом

Трагедия произошла 4 января. Тогда девочка вышла погулять на улицу Северной Правды. Оттуда ее похитили двое мужчин и скрылись. Подозреваемых и тело ребенка позднее нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», после совершения преступления 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от тела, однако были задержаны полицией. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Известно, что лица, обвиняемые в убийстве малолетней, были судимы ранее. Денис Г. — за педофилию, Вадим Б. — за кражу. Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января суд в Костроме арестовал их. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение. По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

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