Подозреваемые в убийстве девочки в Костроме искали в качестве жертвы мальчика

Двое мужчин, которые похитили на улице в Костроме пятилетнюю девочку, надругались над ней и убили, искали жертву-мальчика. По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

Не найдя подходящего, по их мнению, мальчика, они заметили на улице пятилетнюю девочку и похитили ее. Отмечается, что злоумышленники планировали держать девочку у себя, подвергая насилию.

По предварительной информации, один из злоумышленников имел склонности к гомосексуальным отношениям, другой имеет задержку умственного развития, он обучался в коррекционной школе.

Преступление произошло 4 января. Ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды города Костромы. Оттуда девочку забрали двое мужчин и скрылись. В поисках ребенка принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт». Подозреваемых и тело ребенка нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования.