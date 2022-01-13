Новое дело возбудили после убийства девочки педофилом в Костроме

Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое уголовное дело — о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, рассказал 13 января глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

4 января девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в городе Кострома. Оттуда ее забрали двое мужчин и скрылись. В поисках ребенка принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, правоохранители, добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Подозреваемых и тело ребенка позднее нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Один из подозреваемых, признавшихся в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых на два месяца. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение.

По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.