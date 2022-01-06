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Суд в Костроме арестовал подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

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Суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе суда.

«Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Как рассказал корреспондент «Известий» из зала суда, один из подозреваемых прятал лицо от журналистов в суде. На видеозаписи видно, как мужчина горбился, когда его вели по зданию суда. Во время заседания он отвернулся к стене и отказался отвечать на вопросы журналистов.

Подозреваемых в убийстве ребенка задержали вечером 4 января. Мужчины признались в содеянном. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По информации следствия, девочка во вторник вышла на улицу Северной Правды на прогулку, после чего ее забрали двое мужчин и скрылись с ребенком в неизвестном направлении. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи обнаружили тело погибшей с множеством ножевых ранений в комнате одного из общежитий города Костромы.

По некоторым данным, подозреваемые 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией до того, как смогли претворить свой план. При этом мужчины уже были судимы ранее. Денис Г. — за педофилию, Вадим Б. — за кражу.

Как рассказала родственница убитой девочки, в день трагедии ребенок ждал мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Та убирала залы, а девочка наблюдала за процессом. Всего за несколько минут до похищения малышка отпросилась у матери посмотреть на елку, которая стояла перед зданием кинотеатра. Тогда ее и забрали двое мужчин.

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