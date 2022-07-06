В Запорожье призвали украинских военных уехать в освобожденные города

Военнообязанным жителям Запорожской области рекомендуется временно переехать в неподконтрольные Киеву города, чтобы избежать зачисления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 5 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию», — написал он в своем Telegram.

По словам Рогова, на «украинских» районах Запорожья на блокпостах дежурят полицейские из Львова и Ивано-Франковска. В центре области люди в форме ВСУ вручают жителям повестки в армию.

Кроме того, на временно оккупированной Киевом территории ограничены передвижения военнообязанных мужчин, они могут уехать только при наличии специального разрешения районного или городского военкомата.

На случае, когда переезд невозможен, член главного совета ВГА рекомендовал запастись водой, продуктами и позаботиться о безопасном укрытии.

Ранее во вторник глава запорожской администрации Евгений Балицкий сообщил, что жители освобожденного региона не будут подлежать призыву в течение пяти лет.

До этого, 3 июля, депутат рады Николай Княжицкий рассказал о том, что во Львове мужчинам призывного возраста вручают повестки в церкви.

Тогда же пользователи Сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин на улице уводят в военкомат.

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Власти Украины 14 июня заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

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