Реклама
Прямой эфир
Экономика
В СБП тестируют прием платежей касанием смартфонов покупателя и продавца
Общество
Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 4 июля
Мир
Найденные в ЛНР документы об иностранных наемниках станут доказательством на трибунале
Спорт
Футболисты Эджуке и Сигурдссон приостановили действие контрактов с ЦСКА
Мир
Белый дом упрекнул Безоса в поддержке корыстных корпораций
Общество
Власти Калининграда передали в кабмин варианты ответа на действия Литвы
Общество
Гидрометцентр предрек некомфортную погоду в ряде регионов России
Мир
Франция приняла примерно 100 тыс. украинских беженцев
Мир
Зеленский подтвердил отвод украинских войск от Лисичанска
Экономика
Параллельный импорт косметики и бытовой химии могут ограничить
Армия
Российский танкист на поле боя прикрыл своей машиной подбитый танк сослуживца
Сюжет:

Украинский депутат рассказал о вручении повесток в военкомат в церквях Львова

Депутат рады Николай Княжицкий: во Львове повестки в военкомат стали выдавать в церкви
0
Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Львове мужчинам вручают повестки в церкви. Об этом рассказал депутат Рады Николай Княжицкий 3 июля.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

«Сегодня во Львове воскресенье. Люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы. Звонят возмущенные священники», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, есть множество способов пригласить лиц в военкомат, однако этого точно нельзя делать в церквях.

Ранее, 3 июля, пользователи Сети поделились видеозаписями, на которых, предположительно, в Мукачево Закарпатской области мужчин на улице уводят в военкомат.

22 июня в раду поступил законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения. Предполагается, что круг лиц, которым будет сделано исключения, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

Власти Украины 14 июня заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022