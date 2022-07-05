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Эксперты ожидают решения проблемы с транзитом в Калининград от Бельгии

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Решение проблемы с транзитом российских товаров из основной части РФ в Калининградскую область через Литву зависит от решения не Вильнюса, а Брюсселя, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Транзитный кейс: что мешает решить проблему с поставками в Калининград
И какие меры могут войти в седьмой пакет европейских санкций

«В Евросоюзе малые страны, особенно те, что присоединились после 2004 года, зачастую используют масштабные внешнеполитические ситуации для того, чтобы торговаться с Брюсселем, Берлином и Парижем за какие-то бонусы и преференции в рамках ЕС, — пояснил «Известиям» доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Сергей Шеин.

По его словам, Вильнюс показывает, что может бросить вызов России и Китаю, при этом оглядываясь на Еврокомиссию.

По словам эксперта, когда у ЕК другой взгляд на ту или иную ситуацию, Вильнюс начинает с ней торговаться. В ситуации с Калининградом речь вряд ли идет о конкретных бонусах, скорее, так Литва хочет заручиться рычагом, чтобы потом напоминать Брюсселю о том, что она пошла ему на уступки, пояснил Шеин.

«Приоритет имеет решение Евросоюза — именно он ввел санкции на заседании членов объединения, куда входит в том числе и Литва», — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Он заявил, что это не индивидуальные литовские санкции против России и ее товаров, а общеевропейские меры. Поэтому как-то «сочинять» их или переиначивать Вильнюс сам по себе не может. У него есть возможность ввести собственные ограничения, но пересмотреть меры, введенные на уровне ЕС, Литва не в силах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Транзитный кейс: что мешает решить проблему с поставками в Калининград

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