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В ГД отреагировали на желание Финляндии разместить базу НАТО рядом с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию, а лишь поставит под удар жителей городов. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Володин напомнил, что мэр Лаппеэнранты в Финляндии Киммо Ярву предложил разместить в городе базу НАТО. Володин назвал уверенность мэра в том, что это создаст чувство безопасности, ошибочной.

«В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, он заключил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура.

Ранее, 3 июля, стало известно о том, что в финском городе Лаппеэнранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировал на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

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