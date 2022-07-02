Физика такси: зачем пускать самозанятых за руль

Госдума 5 июля рассмотрит законопроект, регулирующий деятельность такси. Эксперты и игроки рынка уверены, что он будет принят, но считают, что многие положения документа требуют доработки. В частности, вопросы вызывают разрешение работать в такси самозанятым и ответственность агрегаторов. Что еще стоит поправить в законе о такси, выясняли «Известия».

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет рассмотрен Госдумой в первом чтении. Напомним, что среди вводимых им новшеств — разрешение работать в такси самозанятым и повышение ответственности агрегаторов или, как их называют в тексте, «служб заказа такси». Эти два пункта пока вызывают наибольшую критику.

«Новая категория трудящихся»

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов отметил, что в законопроекте не проработан ряд вопросов о самозанятых.

«Надо сделать так, чтобы самозанятый отвечал за безопасность, за качество перевозок таким же образом, как ИП или предприятия», — цитирует ТАСС слова депутата. Поддержав законопроект, профильный комитет тем не менее выпустил объемный список замечаний, указав, например, что в проекте отсутствует механизм, исключающий допуск к управлению такси лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

физика такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Законопроектом устанавливается запрет на допуск к управлению легковым такси водителя, который повторно был либо лишен права управления транспортным средством, либо повторно подвергся административному аресту. Однако водитель, который в этот же период подвергся административному аресту, а затем был лишен права управления транспортным средством, может управлять легковым такси по окончании срока административного наказания», — указали в профильном комитете.

Не разработана защита потребителя от некачественных или небезопасных услуг, оказываемых указанной категорией лиц. Не предусмотрены механизмы контроля за режимами труда и отдыха самозанятого в случае его работы по совместительству, в том числе водителем другого транспортного средства.

Наконец, непонятно, как контролировать изменение статуса самозанятого. Разрешение на работу в такси после прекращения специального налогового режима не аннулируется, поэтому человек может продолжать работать в такси и не платить налог.

К «подключашке» не ходи

Авторы законопроекта считают, что самозанятым необходимо дать легальную возможность работать в такси. По их словам, одним из факторов роста рынка является рост количества машин и водителей за счет привлечения водителей «для подработки».

физика такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Это дает возможность вывести в белую зону людей, которые вообще сейчас не платят никаких налогов. Сейчас для того, чтобы получить работу в такси, нужна так называемая « подключашка » . Это контора, которая получила разрешение и по документам является таксопарком. Но никаких поездок не осуществляет, машин не имеет или имеет и сдает в аренду. Туда приходят люди и подписывают толстенный договор, где прописан фактически полный отказ этого псевдопарка об ответственности. Парк осуществляет подключение к агрегатору и КИС «АРТ». Ключевая его функция — чтобы водитель не платил налоги. За такую услугу бизнес в основном берет 4%, — рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, в случае вступления закона в силу самозанятый сможет легально получить разрешение и напрямую работать с агрегатором без «мутной схемы».

Раб лампы с шашечками

Представители таксомоторного бизнеса выступают против привлечения самозанятых в отрасль.

— Человек управляет источником повышенной опасности, подвергает риску окружающих и своих пассажиров. Допустим, он отстоял на кассе в супермаркете, потом сел в машину и начал бомбить, — поделился опасениями профессиональный таксист и создатель Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

Не нравятся представителям отрасли прямые отношения самозанятого и агрегатора.

«Нас удивляет, что, по сути, получится раб агрегатора, и мы не сможем его защитить от произвола службы заказа», — говорит представитель профсоюза «Таксист», член общественного совета Минтранспорта России Андрей Попков. Попков предлагает исключить из законопроекта ст. 29, предусматривающую степень ответственности всех сторон в различных ситуациях. Максимов же считает, что ответственность агрегатора хотя и указана в законопроекте, но ее степень недостаточна.

физика такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно документу, если физическое лицо при перевозке легковым такси причинило вред жизни, здоровью или имуществу пассажира, то агрегатор несет с ним солидарную ответственность по возмещению ущерба, не покрытого страховым возмещением. При этом служба заказа легкового такси имеет право в дальнейшем в полном объеме взыскать сумму, выплаченную за причинение указанного вреда, с виновника.

Есть вопросы и к сумме возмещения в результате ДТП. Ранее комитет по финансовому рынку в замечаниях к законопроекту указал, что всё, на что может рассчитывать пострадавший пассажир такси или его наследник, — компенсация по договору ОСАГО, 500 тыс. рублей.

«Данное положение ставит в неравное положение пассажиров при оказании им услуг по перевозке в зависимости от используемого вида транспорта, что представляется необоснованным», — отметили в комитете.

Тысяча идей

Опрошенные «Известиями» эксперты и игроки рынка считают, что законопроект о такси с большой долей вероятности будет принят в первом чтении.

— Если сформулировать концепцию, то, во-первых, государство и общество пришли к пониманию того, что регулировать так называемое цифровое такси необходимо. Во-вторых, законопроект должен содержать требования к участникам деятельности: водителям легкового такси, автомобилю такси, агрегаторам. Концепция устраивает и общество, и государство, и бизнес. К механизмам и инструментам ее реализации претензий достаточно много. В первую очередь это было отмечено на нулевых чтениях, — рассказал «Известиям» руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

физика такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он рассказал, что после публичного обсуждения законопроекта в ноябре прошлого года на него поступило более 2,5 тыс. предложений и замечаний. По его словам, в тексте законопроекта много излишних инструкций.

— В качестве подробнейшей инструкции расписано, как должен поступать чиновник уполномоченного органа при приеме документов на разрешение. Как он должен действовать при его аннулировании или продлении. С другой стороны, субъект предпринимательской деятельности подает бумажку с госномером, что такой-то автомобиль будет использоваться в качестве такси. Получается, что государство не может ему отказать, а должно зарегистрировать машину и всё. Зачем тогда расписывать подробные требования к легковому такси? — отметил Швагерус.