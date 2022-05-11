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Самозанятым облегчат работу в такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство одобрило разработанный Минтрансом законопроект о такси и внесло его в Госдуму. Документ опубликован в среду, 11 мая, в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит ряд положений, позволяющий упростить работу для самозанятых водителей. В случае если документ будет одобрен на всех уровнях, самозанятые смогут работать в такси напрямую, самостоятельно арендуя машину. В проекте закона предусмотрены требования к таким водителям и условия работы.

Еще одним важным нововведением, отраженным в документе, стало введение ответственности, в том числе финансовой, агрегаторов такси за ДТП.

По официальным данным, сегодня в России больше 4,2 млн самозанятых, сотни тысяч из них работают в такси. При этом они вынуждены сначала оформлять ИП, а потом переходить на режим самозанятости. Это, по словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казарьяна, «приводит к лишним юридическим процедурам, которых можно избежать, если четко зафиксировать порядок работы самозанятых в такси». Поэтому, по мнению эксперта, возможность для самозанятых легально и без ненужных посредников работать в такси — ключевое положение документа.

Кроме того, как подчеркнул Казарьян, в результате принятия законопроекта будет решена проблема правового вакуума в определении роли и ответственности агрегаторов такси. «В действующем регулировании попросту нет такого понятия, поэтому в случае ДТП или возникновения конфликтных ситуаций агрегаторы не несут никакой ответственности, — рассказал он. — На это часто обращали внимание эксперты отрасли и правозащитники, это неоднократно становилось причиной судебных разбирательств». Закрепив законодательно ответственность всех видов служб такси, не только традиционных диспетчерских, но и агрегаторов, Минтранс создаст предсказуемые условия работы на рынке, и в конечном счете это повысит безопасность поездок, заключил эксперт.

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