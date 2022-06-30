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В Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев с Украины и из Донбасса

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В Россию прибыли более 2,2 млн беженцев с Украины, из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в четверг, 30 июня, ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Все по пунктам: где в России расселяют беженцев из Донбасса
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«По последним данным, в Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев, включая почти 350 тыс. детей. Больше половины из них — граждане ДНР и ЛНР», — сказал он.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что всего в Россию прибыло более 2 млн беженцев с Украины и Донбасса с 18 февраля.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

До этого, 1 апреля, Гукова рассказала о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Она отметила, что согласно Федеральному закону № 62 «О гражданстве Российской Федерации» основанием для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке является наличие украинского гражданства и признание носителем русского языка (посредством тестирования). Поэтому если гражданам Украины для получения гражданства будет необходимо получить вид на жительство, то гражданам народных республик этого делать не придется. Они смогут пропустить этот этап и сразу приступить к оформлению гражданства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля и которая была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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