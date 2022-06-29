Новая стратегическая концепция НАТО. Главное

Во вторник, 28 июня, в Мадриде начался трехдневный саммит Североатлантического альянса. Его центральным событием стало одобрение Стратегической концепции, которая определит курс НАТО до 2030 года. Подробнее о ее содержании — в материале «Известий».

Россия как главная угроза безопасности альянса

Один из основных пунктов документа — определение самой значительной и прямой угрозы безопасности альянса. Ей страны — члены военного блока назвали Россию.

Кроме того, угрозой ценностям и интересам альянса в концепции обозначены и партнерские отношения между Россией и Китаем.

«Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — говорится в тексте.

Вместе с тем утверждается, что НАТО рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

НАТО продолжит помогать Украине

Ответственность за конфликт на Украине в концепции возложена на Россию. В принятой декларации действия Москвы характеризуются как «нарушение международного права». В связи с этим страны — члены альянса призвали РФ прекратить спецоперацию, а также заявили о намерении продолжить укреплять отношения с Киевом и Тбилиси.

«Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евро-атлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», — отмечается в документе.

Кроме того, в ходе саммита, в котором в онлайн-режиме участвует и президент Украины Владимир Зеленский, было заявлено, что Киев может рассчитывать на помощь альянса.

Гарантией безопасности НАТО стали ядерные силы

Стратегические ядерные силы, в том числе и США, признаны в новой концепции альянса высшей гарантией безопасности НАТО.

«Стратегические ядерные силы НАТО, особенно США, являются высшей гарантией безопасности НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность Североатлантического альянса», — говорится в концепции.

При этом НАТО «предпримет все необходимые шаги для обеспечения надежности, эффективности, безопасности и защищенности миссии ядерного сдерживания».

Курс на восточный фланг

В рамках новой концепции НАТО еще одной стратегической задачей стало усиление укрепления восточного фланга.

«НАТО будет неизменно продолжать защищать наше население и оборонять каждую пядь территории государств — членов Североатлантического союза. Мы значительно укрепим нашу оборону в долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности и обороны всех стран — членов НАТО», — говорится в тексте.

Союзники договорились усовершенствовать учения по коллективной обороне и обеспечить усиление любой страны — члена НАТО в короткие сроки.

Как указывал генсек альянса Йенс Столтенберг, на восточном фланге планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек. Также он заявил о планах создать там склады вооружений.

Реакция Москвы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» прокомментировал принятый документ. Он указал, что НАТО изначально создавалось против России, когда еще страна была Советским Союзом.

«Об этом написано даже в английских энциклопедических словарях. Так что с 1949 года задачей этой организации является как минимум сдерживание нашего отечества, а как максимум — его уничтожение. Они еще раз подтвердили то, для чего создавались. В 1990-х и нулевых они маскировались, а цели были те же самые», — указал он.

Климов отметил, что признание России самой значительной и прямой угрозой НАТО в очередной раз подтверждает настрой альянса.

Комментируя расширение НАТО, зампред комитета Совфеда отметил, что альянс всегда стремился приблизиться к границам России.

«У них же первое расширение, когда они вышли к нашим границам, случилось в 2004 году, хотя тогда они из себя таких овец строили. А сейчас всё это обнажилось, и это упрощает нашу работу отчасти. Но от этого этот блок и его повадки, в сущности, не поменялись», — пояснил Климов.